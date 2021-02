HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Sami Khedira, Hertha BSC: "Für mich ist Fußball gewinnen. Und dafür muss man arbeiten, dafür muss man auch bereit sein, dafür zu leiden. Dafür muss man alles investieren. Das hab ich hier gespürt, dass es. die Leute wollen, dass die Leute was erreichen wollen. In Form auch von Arne, von einem Trainer. Sehr, sehr motiviert, eine sehr positive, eine sehr gute Energie. Und ich glaube, da passe ich dann auch gut ganz gut rein. Und das möchte ich dann auch von Anfang an von heute auch zeigen, hier. Ich komme jetzt nicht hier hin und spiel mich auf, als ob ich der große Boss wäre, der große Retter. Das bin ich definitiv nicht. Ich werde Teil des Teams sein. Werde mich da eingliedern, werde alle Regeln, die hier herrschen, auch so befolgen und freue mich unheimlich, das junge Team kennenzulernen. Ich habe jetzt auch in dem jungen Team gespielt. Das macht unheimlich Spaß. Und ich sehe mich auch nicht in dem Alter, was auf dem Blatt Papier steht, sondern ein bisschen, ein bisschen jünger fühle ich mich schon noch. Ich bin jetzt zehneinhalb Jahre nicht in der Bundesliga gewesen. Ich denke, jeder einzelne von euch kennt natürlich auch meine Situation oder kannte meine Situation bei Juventus und ich will spielen, ich will Verantwortung übernehmen, ich möchte etwas erreichen. Und so sind dann die Gespräche mit Hertha in Form von Arne Friedrich, aber auch Carsten Schmidt zustande gekommen."

