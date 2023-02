STORY: Kiew, Ukraine Schulunterricht in der Metrostation Zuvor hatte die Regierung landesweit Luftalarm ausgerufen Die U-Bahn in Kiew dient als Schutzraum Olena, Lehrerin: "Es ist nicht gerade angenehm für die Kinder, aber seit September waren die Alarme so häufig, dass sich die Kinder daran gewöhnt haben." Am Freitag erschütterten mindestens drei Explosionen die Region um Kiew Die Bürger wurden aufgefordert, in den Schutzräumen zu bleiben

Mehr