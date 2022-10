STORY: Am Montagmorgen wurden aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew erneut russische Luftangriffe gemeldet. Der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, sprach auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von Angriffen mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko sind mehrere Wohnhäuser im Stadtbezirk Schewtschenkiwskji getroffen worden, Rettungskräfte seien im Einsatz, Berichte von Verletzten gebe es zunächst nicht. Der Stadtteil Schewtschenkiwskji ist ein belebtes Zentrum mit Universitäten, Studentenbars und Restaurants. Bereits letzte Woche wurde der Bezirk von mehreren Luftangriffen getroffen. Als Reaktion auf die Explosion einer Brücke, die das russische Festland mit der Krim verbindet, hatte Russland die bislang größte Luftoffensive gegen ukrainische Städte angeordnet. Die Ukraine hat in den letzten Wochen eine Reihe von russischen Angriffen mit iranischen Drohnen gemeldet. Der Iran bestreitet, die Drohnen an Russland geliefert zu haben. Der Kreml hatte sich nicht dazu geäußert. Russland bestreitet, bei seiner so genannten "speziellen Militäroperation" in der Ukraine Zivilisten ins Visier zu nehmen.

