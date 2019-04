Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zum ersten Gipfel-Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Wladiwostok eingetroffen. Bei seiner Ankunft sagte er vor Reportern: "Ich komme mit einem guten Gefühl nach Russland. Ich hoffe dieses Treffen wird erfolgreich und nützlich werden. Ich hoffe bei Gesprächen mit dem sehr verehrten Präsident Putin über die Versöhnung auf der Koreanischen Halbinsel sprechen zu können, und über die Entwicklung der Beziehungen unserer Länder. Ein herzlicher Gruß an das russische Volk." Bei seinem Treffen mit Putin soll es um die atomare Abrüstung des international weithin isolierten und mit Sanktionen belegten Landes gehen. Die Lage rund um die koreanische Halbinsel habe sich in den vergangenen Monaten stabilisiert, sagte Putins Berater Juri Uschakow. Dies gehe zu einem großen Teil auf Nordkoreas Initiative zurück, keine Raketen mehr zu testen und sein Atomwaffen-Testgelände zu schließen. Russland wolle helfen, diesen positiven Trend zu festigen. Kreml-Sprecher Dmitry Peskov sagte am Mittwochnachmittag, eine Rückkehr zu einem Sechs-Parteien-Gespräch sei derzeit das internationale Instrument, um die Probleme im Zusammenhang mit der Denuklearisierung Koreas zu lösen, doch alle Bemühungen, die eine Denuklearisierung anstreben würden Unterstützung verdienen. Das Treffen von Kim Jong Un und Wladimir Putin soll am Donnerstag auf einem Universitätscampus auf einer Insel in der Nähe von Wladiwostok stattfinden.