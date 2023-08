Wie die staatlichen nordkoreanischen Medien am Dienstag berichteten, forderte Kim in einer Rede die Verstärkung der Seestreitkräfte des Landes und beschuldigte die Vereinigten Staaten, dass in den Gewässern in der Nähe der koreanischen Halbinsel eine sehr instabile Lage herrsche mit der Gefahr eines Atomkrieges.