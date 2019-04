Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un ist am Mittwoch aus Pjöngjang abgereist, um in Russland Präsident Wladimir Putin zu treffen. Wie ein russischer Regierungsberater am Dienstag mitteilte, sollen die beiden am Donnerstag in Wladiwostok zusammenkommen, um über die umstrittene nukleare Rüstung Nordkoreas zu sprechen. Es wäre das erste russisch-nordkoreanische Treffen seit der Machtübernahme Kims im Jahr 2011. Kim dürfte dabei um Unterstützung für die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas bemüht sein. Ein zweites Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump war im Februar in Hanoi ohne greifbare Ergebnisse abgebrochen worden. Nordkorea will eine Lockerung der US-Sanktionen und hatte zuletzt erstmals seit längerem wieder öffentlich Waffen getestet.