STORY: Vor der Kamera wollte sich Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, am Freitagvormittag nicht äußern. Die Medienberichte über einen Rauswurf von Trainer Julian Nagelsmann sorgen für Aufsehen an der Geschäftsstelle des Bundesliga-Rekordmeisters in München. Die Nachricht hat offenbar auch viele Fans kalt erwischt. Matteo Günther: "Für mich sehr, sehr überraschend. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Ich weiß nicht, was passiert ist, muss irgendwas intern gewesen sein, weil wir noch in allen drei Bewerben sportlich gut vertreten sind. Wir sind im DFB-Pokal als auch in der Champions League im Viertelfinale Finale. Also, ich kann es nicht verstehen." Stephan Seifert: "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Der Vorstand hat ja noch vor wenigen Wochen eigentlich dem Trainer den Rücken gestärkt." Uwe Buckreos: "Es ist eine Frechheit. Ist eine Sauerei, was die Bayern-Bosse mit den Trainern machen. Das war mit Hansi Flick, das ist mit Julian Nagelsmann. Ich weiß nicht, was sie wollen. Die Spieler müssten sich mal am Arsch reißen. Dass sie mal. Und es ist noch nichts verloren. Ich weiß nicht, warum man jetzt so eine Unruhe macht. In Dortmund kann man gewinnen, dann steht man wieder vorne." Nach der 1:2 Niederlage gegen Leverkusen am Sonntag hatte der FC Bayern die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren. Vonseiten des Sportvorstandes gab es deutliche Kritik. Bayern-Star Joshua Kimmich lässt dennoch nichts auf Nagelsmann kommen. "Ja, also, die Entscheidung ist nicht getroffen, deswegen sage ich dazu auch nichts. Ich kann nur sagen, dass Julian Nagelsmann ein überragender Trainer ist. Wirklich, ich hatte jetzt schon sehr viele Trainer, sehr viele Top-Trainer. Und trotzdem würde ich sagen, dass er, ja locker meine Top 3 ist, meiner besten Trainer. Aber, wie jetzt der Stand der Dinge ist, dazu...kannst ja sicherlich auch verstehen, dass ich dazu nicht sagen kann." Mit Thomas Tuchel soll bereits ein Ersatz feststehen. Eine Personalie, die die Fans an der Säbener Straße nicht überzeugt. Louis Holzinger: "Ich bin aktuell noch skeptisch, weil er ja eine Dortmund-Vergangenheit hat und auch eine Chelsea-Vergangenheit, bei denen er ja - und auch bei PSG - nicht so gut, quasi nicht im Besten auseinandergegangen ist. Aber gut, er hat viel Erfahrung und hat auch schon mit vielen Stars, hat schon viele Stars trainiert und das auch erfolgreich. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann hoffentlich auch bei Bayern funktioniert." Uwe Buckreos: "Tuchel ist für mich ein Choleriker. Wenn der zwei Spiele verliert, dann ist es vorbei." Das nächste Spiel für den FC Bayern steht am 1. April an - gegen Dortmund.

