STORY: Vorbereitungen der Nationalmannschaft am Freitag in Herzogenaurach. Während die meisten Kicker Deutschlands in die wohlverdienten Sommerferien aufgebrochen sind, hält eine kleine Gruppe starker Spieler weiterhin die Fahne hoch. Und zwar unter anderem in der anstehenden Partie gegen Italien am Samstag in dem noch jungen Format der sogenannten Nations League. Nationalspieler Joshua Kimmich sieht diesen Wettbewerb durchaus positiv: "Ja, ich glaube, dass es das nicht ganz so einfach ist, diesen Gegner genau vorauszusagen, was das für ein Spiel wird. Weil natürlich ist das zweite Mal, wo Roberto Mancini einen neuen Zyklus auch einleitet. Das hat er ja auch so auch gesagt in der Form. Und wenn man sieht, dass er sehr viele Spieler auch im Kader hat, der neun Spieler weggeschickt oder zehn Spieler weggeschickt, wieder neun eingeladen, also mit einem sehr großen Kader. Das bedeutet, dass viele junge Spieler, natürlich viele Spieler, die auch ehrgeizig sind, dann auf dem Platz stehen. Ich weiß nicht, ob das so ein Vorteil ist, dann auch für den Gegner." Und Trainer Hansi Flick versuchte sich am Freitag in Herzogenaurach mit einer sportlichen Einschätzung der Italiener: "Die Spiele, die anstehen, sind dann natürlich schon noch mal speziell. Natürlich auch, weil es keine Freundschaftsspiele sind. Auch das finde ich ganz gut. Also, ich finde das ja auch besser, jetzt so eine Nations League zu spielen, eben Spiele, wo es dann auch, ja doch, um was geht. Als, wenn man jetzt wirklich nur Testspiele und Freundschaftsspiele hätte. Und dementsprechend freuen wir uns schon darauf und sehen das schon als wichtige und interessante Spiele an. Und danach sieht man dann schon ein Stück weit besser, wo wir stehen." Die erste Partie findet am Samstagabend in Bologna statt. Und das Rückspiel gegen die Italiener ist dann auch schon bald. Es soll am 14. Juni in Mönchengladbach angepfiffen werden. Zwischen gibt es dann noch mögliche sportliche Leckerbissen wie Spiele gegen England und Ungarn. Für die Kicker von Hansi Flick stehen also noch ein paar intensive Fußball-Tage an, bevor auch sie dann endlich ab in den Urlaub dürfen.

