Der FC Bayern hat den Vertrag von Joshua Kimmich vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte der Klub am Montag mit. Kimmich, der seit 2015 für den Rekordmeister spielt, hatte zuvor noch ein bis 2023 gültigen Vertrag. Kimmich selbst kommentierte die Entscheidung mit den Worten: "Es ist auf jeden Fall der richtige Augenblick, der richtige Zeitpunkt." "Im Endeffekt habe ich in der vorletzten Saison gemerkt, wie wichtig oder wie viel es mir bedeutet, Titel zu gewinnen, wenn man selbst auch einen großen Beitrag dazu leisten kann. Und ich glaube, dass ich mich über die Jahre zu einem Leistungsträger entwickelt habe, auch zu einem Führungsspieler. Wir konnten alle Titel zusammen gewinnen, die es zu gewinnen gibt auf Clubebene. Und all das wollen wir wiederholen." Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender der Bayern sagte: "Joshua hat gezeigt, einmal, welchen sportlichen Wert er besitzt über die letzten Jahre, die kontinuierliche Entwicklung, die er auch genommen hat. Und andererseits auch vom Menschlichen her, von der Führungsqualität her. Also, wenn man einen Strich drunter macht, sind wir alle natürlich sehr, sehr glücklich, dass er jetzt hier beim FC Bayern unterschrieben hat." Mit dem FC Bayern gewann der 26-jährige Fußballnationalspieler unter anderem sechsmal die Deutsche Meisterschaft, dreimal das Pokalfinale und einmal die Champions League. Dazu sollen nun weitere Titel kommen.

