Tagelang hatten Rettungskräfte versucht, den fünfjährigen Rayan zu befreien. Nun ist klar, der Junge , der in einen mehr als 30 Meter tiefen Brunnenschacht gefallen war, ist tot. Ein schmerzlicher Moment für seine Eltern, aber auch für Hunderte Menschen, die am Unglücksort mit der Familie gebangt hatten. Verwandte zeigten sich fassungslos. "Was soll ich sagen, ich kann nicht. Ich war so froh, als er geborgen war." "Mein Herz schmerzt. Mein armer Neffe. Gott möge mit ihm sein, so wie er an unserer Seite stand." Rayan war am Dienstag in den Brunnen in einer Gemeinde nördlich der Stadt Fes gefallen. Es begannen ein Wettlauf mit der Zeit und aufwändige Grabungen, Röhren zur Rettung des Kindes wurden verlegt. Die Menschen ließen Lebensmittel und Wasser hinab. Nach Angaben von Regierungsmitarbeitern starb der Junge, noch bevor die Retter am Samstag zu ihm vordringen konnten. Davor war berichtet worden, er sei - soweit ersichtlich - leicht am Kopf verletzt gewesen. Auch das marokkanische Königshaus hatte sich eingeschaltet. König Mohammed VI. ließ seine Anteilnahme übermitteln am Schmerz der Angehörigen, sprach die Eltern am Telefon.

