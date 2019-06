In der peruanischen Hauptstadt Lima ist am Montag ein Auto in eine Gruppe von Kindern gefahren, die vor der Schule an der Ampel warteten. Die vier Kinder wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Aller Voraussicht nach werden sie keine bleibenden Schäden davon tragen. Die Polizei nahm die Fahrerin des Autos fest, es soll sich um eine Lehrerin handeln, die an der Schule arbeitet. Lokale Medien berichteten, sie habe eine Kehrtwende machen wollen und dabei die Kontrolle über das Auto verloren.