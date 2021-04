Axel Gerschlauer, Kinderarzt in Bonn, wartet ungeduldig auf die Freigabe eines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche. Denn, so weiß auch Gerschlauer, um die Pandemie zu besiegen, müssen auch Kinder und Jugendliche geimpft werden. Anders könne in der Bevölkerung keine sogenannte Herdenimmunität erreicht werden. Der Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittelbehörde am Freitag die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Jugendliche in der EU beantragt. Ein gutes Zeichen, findet Gerschlauer: "Eine Impfung, die sicher und zuverlässig bei Kindern und Jugendlichen wirkt, wäre für uns Kinder- und Jugendärzte super. Wir würden uns total drüber freuen. Zum einen wissen wir ja, dass bei Kindern die Verläufe nicht so stark sind und nicht so schwer verlaufen wie bei Omas und Opas. Nichtsdestotrotz auch bei denen kann es zu schweren Verläufen kommen. Dementsprechend würden wir uns freuen, den Kindern das anzubieten." Zudem sei es wichtig, dass die besondere Belastung, die Kinder und Jugendliche durch die Pandemie verspüren, möglichst schnell vorbei sei. Für Gerschlauer auch eine Frage der Solidarität: "Wir sehen die große Chance, dass Kinder und Jugendliche wieder ihre Freiheit zurückbekommen. Das sind die Verlierer der Pandemie und die am meisten sich eingeschränkt haben, einfach aus Solidarität mit den Alten, mit den gefährdeten Gruppen. Jetzt ist es an der Zeit, die Solidarität zurückzugeben. Es sollen sich bitte alle impfen lassen, die sich impfen können. Und wenn wir die Kinder und Jugendlichen auch impfen können, dann freuen wir uns total, ihnen wieder ein kleines Stück Normalität zurückgeben zu können." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Donnerstag erklärt, er rechne damit, dass spätestens in den Sommerferien die über Zwölfjährigen geimpft werden können. BioNTech und Pfizer testen das Vakzin inzwischen auch bei Kindern ab dem sechsten Lebensmonat bis zum elften Lebensjahr. Im Juli werden erste Studienergebnisse für die Fünf- bis Zwölfjährigen, im September für die jüngeren Kinder erwartet.

