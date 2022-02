STORY: Im Keller dieses Kinderkrankenhauses in Kiew finden Mütter und Säuglinge auf behelfsmäßigen Betten und Decken Platz, die zu beiden Seiten des Betongangs ausgelegt sind. Ältere Kinder, die zu krank sind, um nach Hause zu gehen oder nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mit ihren Familien aus der Hauptstadt zu fliehen, sind ebenfalls hier. Sie müssen sich an ein Leben im Belagerungszustand gewöhnen. Sie halten sich von den Fenstern fern und liegen in den Gängen. Das Kinderkrankenhaus ist das größte seiner Art im Land. Normalerweise werden hier bis zu 600 Patienten behandelt, jetzt sind es nur noch etwa 200. Der Arzt Pavlo Plavsky sagte bei einem von der Regierung organisierten Medientermin am Montag: "Wir haben viele Patienten, die wir nicht in ein anderes Krankenhaus verlegen können, das ist sehr schwierig. Einige Patienten haben wir in die Westukraine verlegt. Viele Patienten wollen nicht verlegt werden, weil es das größte Krankenhaus ist und sie hier behandelt werden, sie wissen nicht, wie die Situation in einem anderen Krankenhaus ist. Deshalb wollen sie manchmal nicht umziehen." In einer chirurgischen Abteilung operieren Ärzte und Krankenschwestern einen 13-jährigen Jungen, der mit einem Krankenwagen eingeliefert wurde, nachdem er bei den bewaffneten Auseinandersetzungen verwundet worden war. Nach Angaben der Krankenhausleitung wurden hier bislang vier Kinder mit Splitter- und Schusswunden behandelt, die Opfer des Granatenbeschusses in und um Kiew und der Gefechte zwischen den russischen und ukrainischen Streitkräften waren. Unter den Müttern im Krankenhaus ist auch Maryna, deren neunjähriger Sohn an einem Blutkrebs leidet, der regelmäßig behandelt werden muss. "Wir erhalten alle Medikamente, die wir brauchen, aber uns gehen die Lebensmittel aus. Örtliche Wohltätigkeitsorganisationen haben versprochen, etwas zu bringen. Wir warten darauf, dass sie kommen und uns Brot, das Nötigste und etwas Saft für die Kinder bringen." Bislang blieb das Krankenhaus von den Bombardierungen verschont. Doch auch am Montag heulten in Kiew die Luftschutzsirenen, die vor einem möglichen weiteren Raketenangriff Russlands warnten.

