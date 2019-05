Frontalaufprall im Hochgeschwindigkeits-Test. Ein guter Kindersitz soll dafür sorgen, dass dabei möglichst wenig passiert. Auch in diesem Jahr hat der ADAC Kindersitze für verschiedene Alterklassen auf Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffe getetestet. Dabei wurden insgesamt 31 Kindersitze unter die Lupe genommen. 23 Kindersitze wurden mit "gut" bewertet, ein Sitz mit sehr gut. Zwei Sitze erhielten allerdings auch die Note "mangelhaft". ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla: "Beim Kick Oasys i-Size Bebecare und der Basis Duo-Fix Oasys Space gab es eklatante Sicherheitsprobleme. Und zwar riss der Hosenträgergurt beim Frontalaufprall aus der Baby-Schale, so dass das Kind am Ende herausgeschleudert werden kann. Der Maxi-Cosi TobiFix enthält das Flammschutzmittel TCBP in einer Menge, die den Grenzwert überschreitet. Hier wird der Schadstoffgehalt mit mangelhaft bewertet." Die beste Note erhielt die Babywanne Maxi-Cosi Jade + 3wayFix, die vor allem in der Kategorie "Sicherheit" punktete. Die Babywanne kann allerdings nur bis zu einer Körpergröße von 70 Zentimetern und damit in den ersten Lebensmonaten genutzt werden. Auch sogenannte mitwachsende Kindersitze, die über mehrere Jahre genutzt werden können, schnitten im Test ordentlich ab. Diese seien aber im Vergleich relativ teuer, so der ADAC. Der Kauf eines Kindersitzes müsse generell gut überlegt sein. "Eltern sollten sich in jedem Fall schon im Vorfeld gut informieren. Hier hilft zum Beispiel unser Test. Auch müssen sie darauf achten, dass nicht jeder Sitz für jedes Auto infrage kommt. Und schließlich bietet es sich natürlich an, auf die Beratung in einem Fachgeschäft zu setzen und dort auch einzelne Modelle auszuprobieren. Wichtig ist auch, steigen Sie nicht zu früh aufs nächstgrößere Modell um." Insgesamt würden Kindersitze immer teurer werden, so die Feststellung des ADAC. Der Großteil der jetzt getesteten Kindersitze sei nicht unter 200 Euro zu haben. Die teuersten Sitze kosteten sogar mehr als 500 Euro. Ein hoher Preis müsse dabei aber nicht zwangsläufig eine hohe Qualität bedeuten.