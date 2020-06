Ein wohl langersehnter Moment der Zerstreuung für diese Kinder in der venezolanischen Stadt Petare. Mehr als zwei Monate Ausgangssperre haben diese Familien hinter sich. Nun genießen sie einen Filmabend im Freien. Eine Hilfsorganisation hat die Leinwand aufgestellt und zeigt den Zeichentrickfilm "Aladdin". Jimmy Perez hat die Filmvorführung organisiert. "Die Kinos sind geschlossen, die Fußballfelder auch. Dieses Heimkino lädt uns ein, die Fenster zu öffnen und zu träumen. So kommen Familien zusammen. Wenn die Türen geschlossen blieben müssen, öffnen wir Fenster." Die Zuschauer sitzen auf den Dächern ihrer Wohnhäuser. So auch Estefani Armanzon mit ihren beiden Kindern. "Das ist eine tolle Idee. Für die Kinder genau richtig während der Ausgangssperre. Die langweilen sich ja schnell. Sie schauen DVD, gehen online. Aber das ist etwas anderes. Das Kino kommt zu uns nach Hause." In der armen Vorstadt von Caracas hat längst nicht jeder einen Fernseher oder gar Computer. Für diese Familien sind Angebote wie dieses daher besonders wichtig. Venezuela hat sich von seinen Nachbarländern abgeschottet, um dem Coronavirus Einhalt zu gebieten. Außerdem leidet das Land derzeit unter einer schweren Wirtschaftskrise.