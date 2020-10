Die Wahlkommission in Kirgistan hat das umstrittene Ergebnis der Parlamentswahl einem Medienbericht zufolge annulliert. Tausende Menschen waren auf die Straße gegangen, um ihrem Unmut Luft zu machen, weil es bei der Wahl Manipulationen und Stimmenkauf gegeben haben soll und der Sieg zwei etablierten Parteien zugesprochen wurde. Am Dienstag reagierte Präsident Sooronbai Scheenbekow auf die Proteste und signalisierte seine Bereitschaft, das Wahlergebnis für nichtig zu erklären. Zugleich bezeichnete er die teils gewaltsamen Proteste als Versuch einiger politischer Gegner, illegal die Macht zu übernehmen. "Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden wurden ignoriert, Sanitäter wurden geschlagen, Gebäude beschädigt. Ich habe angeordnet, nicht das Feuer zu eröffnen, damit kein Blut vergossen wird und kein Bürger verletzt wird. Ruhe und Stabilität in der Gesellschaft sind wichtiger als ein politisches Mandat. Ich habe vorgeschlagen, dass die Zentrale Wahlkommission sämtliche Vorwürfe gründlich untersucht und die Wahlergebnisse gegebenenfalls annulliert. Ich bitte die Führer aller Parteien, ihre Wähler zu beruhigen und diese aufzufordern, nicht an Versammlungen teilzunehmen". Medienberichten zufolge waren Demonstranten in der Nacht zu Dienstag in der Hauptstadt Bischkek in das Gebäude eingedrungen, das das Parlament und den Amtssitz des Präsidenten beherbergt. Einige hätten den ehemaligen Regierungschef Almasbek Atambajew aus der Haft befreit, der dieses Jahr wegen Korruptionsvorwürfen verurteilt worden war.

