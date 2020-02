Kirk Douglas lebt nicht mehr: Wie sein Sohn Michael Douglas mitteilte, starb sein Vater, der berühmte Schauspieler Kirk Douglas, am Mittwoch Ortszeit. Kirk Douglas wurde 103 Jahre alt. Er war berühmt für seine Rollen als Gladiator und sonstiger Kämpfer, auch gegen das Establishment in Hollywood. Sein Sohn Michael Douglas erklärte, das Leben seines Vaters sei ein gutes gewesen: Er hinterlasse als Filmheld ein Erbe, das Generationen überdauern werde. Darüber hinaus sei er ein großer Menschenfreund gewesen, der sich immer im Dienst der Öffentlichkeit gesehen habe und der sich stets für den Weltfrieden eingesetzt habe. Er, als Kirks Nachfahre Michael, sei "so stolz", der Sohn dieses Vaters zu sein. Kirk Douglas hat in mehr als 90 Filmen mitgewirkt, mehr als sieben Jahrzehnte war er aktiv, unter anderem unterwegs als Spartacus" und im Film "Die Wikinger" war Kirk Douglas einer der großen Kino-Stars der 50-er und 60-er Jahre. Er setzte sich auch gegen den machtvollen Anti-Kommunismus in den USA in den Anfangsjahren des Kalten Krieges ein.