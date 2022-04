STORY: Blühende Kirschbäume haben in der Bonner Innenstadt am Oster-Wochenende diese Straße in ein zartrosanes Blütenmeer verwandelt. Passanten und Besucher bestaunten begeistert bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen die Pracht und nutzten den guten Augenblick, um fleißig Fotos zu machen. Während der Kirschblüte gibt es aktuell keine Coronabeschränkungen. Die Stadt Bonn empfiehlt allerdings Abstand zu halten und eine Maske zu tragen. Vor zwei Jahren hingegen war die Altstadt wegen der Pandemie zur Kirschblütenzeit komplett abgesperrt worden, während im Jahr 2021 der Besuch gestattet war, jedoch mit einer Maskenpflicht. Die Kirschblüte in Bonn lockt jährlich zahlreiche Besucher in die Stadt, darunter auch viele Touristen aus dem Ausland. Der Höhepunkt dieses Naturschauspiels dauert circa zwei Wochen. In asiatischen Ländern haben Kirschblütenfeste eine besondere Bedeutung. So wird zum Beispiel in Japan beim Kirschblütenfest Hanami zusammen mit den Freunden und der Familie der Beginn des Frühlings und die Schönheit der Natur gefeiert.

Mehr