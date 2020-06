Die Kitas haben vielerorts in Deutschland wieder geöffnet. Seit Montag auch in Nordrhein-Westfalen. Einige Eltern in Köln waren dementsprechend erleichtert und äußerten teils auch ihr Unverständnis über den späten Zeitpunkt der Öffnung: "Richtiges Signal auf jeden Fall, weil der Zustand war doch tatsächlich sehr schwer zu ertragen über die langen Wochen und Monate. Und von daher finde ich das sehr gut, die Hygienemaßnahmen sind getroffen, von daher fühle ich mich damit ganz wohl." "Ich glaube, dass die Prioritäten ehrlich gesagt falsch gesetzt wurden. Also Kitas und Schulen, glaube ich, hätten vielleicht eher geöffnet werden sollen. Das alle Grenzen geöffnet werden, alle jetzt wie die Verrückten in Sommerurlaub stürmen und danach die nächste Pandemie droht." "Es ist definitiv zu spät, finde ich. Die Kinder lechzen ja förmlich nach anderen Kindern." Für die Kita-Kinder kehrt ein Stück Normalität zurück. Für Schülerinnen und Schüler wird es in den nächsten Wochen schwieriger werden. In vielen Bildungseinrichtungen fand laut dem NRW-Landeselternbeirat in den vergangenen Wochen kein regulärer Unterricht statt. Am Montag sprachen die Vorstandsmitglieder Franz-Josef Kahlen und Jutta Löchner in Düsseldorf: "Wir haben wirklich eine große Opfergruppe, die also jetzt aus Eltern-, aus Schüler- und aus Schulleitersicht im Moment nicht wissen, womit sie es zu tun haben, wie sie die Lücken schließen und womit sie im nächsten Schuljahr zu tun haben." "Es reicht uns. Wir haben keine Geduld mehr, und wir sind enttäuscht, wir sind sogar wütend, frustriert und auch völlig abgekämpft zwischen dem Alltag, zwischen Kindern und Beruf. Die Frage, die uns bleibt, wo ist der Plan, wo sind die Pläne, und wo sind die Köpfe, das auch kurzfristig durchzusetzen. Und wie die Ministerin sagte, wenn es um Bildung geht, zählt jeder Tag." Der Elternbeirat bemängelt zudem das Fehlen eines klaren Konzeptes, das klärt, wie man in Zukunft und vor allem im nächsten Schuljahr mit möglichen Neuausbrüchen des Coronavirus oder anderen Viren umgehe.