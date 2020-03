Eigentlich wäre die 5-Jährige Marlene am Dienstag in der Kita, genau so wie ihre 2-jährige Schwester Mella und ihre Mutter würde den Start ihrer eigenen Frauenarztpraxis vorbereiten. Stattdessen ist Nadja Schneider mit ihren Kindern auf dem Spielplatz. Aus der für den 1. April geplanten Eröffnung wird wohl nichts, denn alle Berliner Kitas und allgemeinbildenden Schulen haben wegen der Coronavirus-Pandemie zu. Viele Eltern können nicht wie gewohnt ihrem Beruf nachgehen. "Gestern habe ich eine Bewerberin getroffen, die sich bei mir als Arzthelferin beworben hat, die weiß aber auch nicht, wie sie ihre kleinen Kinder betreut kriegt, weil der Mann gehört nicht zu den systemrelevanten Berufen, gehört den Berufsgruppen nicht an und das heißt, sie kriegen keine Notbetreuung und sie kann dann eigentlich gar nicht so richtig für mich arbeiten." Die Notbetreuung können nur Eltern in Anspruch nehmen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, wie bei der Polizei oder im Gesundheitsbereich. Alle anderen müssen ihre Kinder selbst betreuen oder eine Kinderbetreuung organisieren, wie die Kinderbuchautorin Sarah Settgast. Um wenigstens ein bisschen arbeiten zu können, hat die Selbstständige sich mit anderen Eltern zusammengeschlossen und eine Spielgruppe gegründet. "Wir treffen uns regelmäßig, immer dieselben Eltern, also auch wegen dieser Infektionsgefahr natürlich, um sich einfach auch auszutauschen, dass man mal... also wir sind ja auch die meisten von uns selbstständig, dass man sich einfach auch mal abwechseln kann mit der Kinderbetreuung." Noch kann die Kinderbetreuung auf einem Spielplatz stattfinden - bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um 15 Grad. Doch bald werden wohl auch diese geschlossen. Dadurch soll das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus verringert werden.