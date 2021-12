Klassenzimmer "Tianhe" - chinesische Taikonauten haben am Donnerstag ihre Raumstation in einen Unterrichtsraum für Schüler in ganz China verwandelt. Interaktiv, live und im staatlichen Fernsehen übertragen, führte die dreiköpfige Mannschaft kleine naturwissenschaftliche Experimente durch. Eine kleine Besichtigungstour durch die Raumstation gab es auch. Mit dem Start von Tianhe - dem ersten und größten der drei Module der Station - hat China im April mit dem Bau seiner ersten permanenten Raumstation begonnen. China, das nach amerikanischem Recht nicht mit der NASA und damit auch nicht mit der Internationalen Raumstation (ISS) zusammenarbeiten darf, hat in den letzten zehn Jahren Technologien für den Bau einer eigenen Station entwickelt. Da die ISS in einigen Jahren außer Dienst gestellt werden soll, wird Chinas Raumstation die einzige in der Erdumlaufbahn sein.

