STORY: Rettungskräfte in Zentralindien konnten am Mittwoch einen 10-jährigen Jungen aus einem Brunnen befreien, nachdem er rund fünf Tage lang festgesteckt hatte. Für die Durchführung der Rettungsaktion haben mehrere Gruppen zusammengearbeitet. Auch das Militär war beteiligt. Ein Sprecher zeigte sich in der zentralindischen Stadt Janjgir am Mittwoch erleichtert: "Es besteht kein Zweifel daran, dass die gesamte Aktion eine große Herausforderung war. Aber durch die gemeinsame Anstrengung und durch die Expertise waren wir erfolgreich und konnten das Kind retten.“ Der Junge war am Freitag in seinem Dorf in einen rund 18 Meter tiefen Brunnen gefallen. Die Retter schafften es, ihn innerhalb von circa 100 Stunden herauszuziehen. Während des Einsatzes wurde er unter anderem über eine Rohrleitung mit Sauerstoff versorgt. Nach Angaben der Behörden wird der 10-Jährige nun in einem Krankenhaus behandelt. Sein Gesundheitszustand sei stabil und er den Umständen entsprechend wohlauf.

