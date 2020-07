BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**DAS MATERIAL DARF NUR ZUR AKTUELLEN BERICHTERSTATTUNG VERWENDET WERDEN, ES MUSS "(C) 2020 TIERPARK BERLIN" EINGEBLENDET WERDEN, DIE MUSIK DARF NUR IN ZUSAMMENHANG MIT DIESEM BEITRAG VERWENDET WERDEN~** Erst wenige Wochen ist dieser knuddelige Kerl alt. Am 6. Juni entdeckten die Pfleger im Tierpark Berlin den Nachwuchs bei den Kleinen Pandas, die auch Rote Pandas genannt werden. Neun Jahre ist es her, dass der Tierpark sich über das letzte Baby dieser Art freuen konnte. Noch ist nicht klar, ob es sich bei dem Kleinen um ein Mädchen oder einen Jungen handelt. Das kann erst bei einer Untersuchung durch den Tierarzt festgestellt werden. Erst wenn das Geschlecht feststeht, will sich der Tierpark Gedanken über einen Namen machen. Der Kleine Panda ist nicht direkt mit dem berühmten Großen Panda verwandt. Beide stehen aber auf der Roten Liste gefährdeter Arten und beide fressen Bambus. In freier Wildbahn leben schätzungsweise noch 10.000 Kleine Pandas.

Mehr