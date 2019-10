Als dieser junge Mann mit seinen Eltern im vergangenen August nach Bhutan reiste, feierte die internationale Presse ihn bereits als zukünftigen Kaiser. Denn der sonst von der Öffentlichkeit abgeschirmte 13-jährige ist die Nummer zwei der japanischen Thronfolge. Sein Name: Prinz Hisahito. Geboren wurde er am 6. September 2006. Zwar hat er zwei ältere Schwestern, doch Frauen sind von der japanischen Thronfolge auggeschlossen. Nur Männer dürfen den Chrysantementhron besteigen. Das gilt auch für Hisahitos Cousine, Prinzessin Aiko. Die Tochter von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako geht also Frau leer aus. "Würden weibliche Mitglieder der Familie zugelassen, würde das die Stabilität der Thronfolge beeinflussen", erklärt Hidehiko Kasahara, Professor für Politik an der Keio Universität in Tokio. "Die Zahl der Menschen, die ein Anrecht auf die Nachfolge hätten würde sich drastisch erhöhen." Die Debatte darüber sei der konservativen Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe ein Dorn im Auge. Man wolle sie so schnell wie möglich beenden. Eine Frau als inthronisiertes Staatsoberhaupt? Die Meinungen in den Straßen von Tokio sind geteilt. "Heute sollte das Geschlecht keine Rolle mehr spielen. Wir hatten ja schon Kaiserinnen an der Spitze des Reiches in unserer Geschichte. Das wäre doch also ganz normal." "Es gibt da ja verschiedene Standpunkte. Ich denke, dass nicht, dass Prinzessin Aiko dem gewachsen wäre. Man sollte also bei der männlichen Thronfolge bleiben." Ohne eine Gesetzesänderung ruht die Last der Krone - in der japanischen Monarchie sinnbildlich zu verstehen, denn die Kaiser tragen keine - also weiter auf Hisahito. " "Es ist wichtig dem Prinzen so früh wie möglich klar zu machen, in welcher Position er sich befindet. Seine Erziehung muss darauf abgestimmt werden, er muss aus erster Hand erfahren, wie es sich anfühlt und was das Volk von ihm erwartet." Als Lehrer kommen da sein Onkel, Kaiser Naruhito und sein Großvater Akihito in Frage. Der hatte im April nach Jahrzehnten auf dem Thron angedankt. Nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg verfügt der japanische Kaiser keinerlei politische Autorität mehr. Er gilt als "Symbol für den Staat und die Einheit des Volkes." Eine Aufgabe, der sich Prinz Hisahito noch früh genug wird stellen müssen.