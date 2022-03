STORY: Zurück in die Zukunft. Seit knapp 60 Jahren tuckert der kleine grüne Bulldog schon durch die Gegend, mittlerweile sogar komplett geräuschlos. Im oberbayerischen Valley werden Fahrzeugen aller Art, von alten Landmaschinen über Motorräder bis hin zu Booten, umgerüstet. Upcycling ist das Stichwort, wie Geschäftsführer Andreas Greifelt erklärt: „Der Gedanke ist dem Alten ein neues Leben zu geben, also das, was man neudeutsch als „upcycling“ bezeichnen würde. Alte Fahrzeuge, alte Boote, wo man keine Ersatzteile für den Motor mehr hat, wo der Motor vielleicht einfach keinen Sinn mehr macht, weil das Fahrzeug 40/ 50 Liter pro Stunde benötigt. Da rüsten wir auf Elektroantriebstechnik um.“ Der kleine Bulldog wurde 1963 in Metzingen eigentlich mit einem Diesel-Motor ausgestattet, bis der Besitzer auf Greifelt und sein Team zu kam und um eine Umrüstung bat. Gesagt, getan: nach knapp drei Monaten Umbauzeit ist der kleine Bulli nun der erste Traktor Deutschlands mit einem E-Kennzeichen: „Also grundsätzlich ist es so: Kraft kommt von Kraftstoff, das heißt so ein Traktor, der 50 Liter pro Stunde verbraucht, da kommt man mit Batterieantriebstechnik nicht weit. Hat man aber so einen Traktor wie hier, der explizit zum Schneeräumen gedacht ist, man kommt damit gut zwischen 50-100 km.“ Angefangen hat das Team mit der Umrüstung von alten Booten mit Verbrenner-Motor. Mittlerweile machen die Ingenieure und Mechaniker auch Landmaschinen und Motorräder fit für eine geräuschlose Zukunft.

