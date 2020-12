Petar Stantchev wird von seinen Freunden einfach nur "Stewie" genannt. Seit er sieben Jahre alt ist, steht er auf dem Brett, das für ihn die Welt bedeutet. Mittlerweile lebt, arbeitet und skatet der 25-jährige gebürtige Bulgare in Barcelona. Seine Kleinwüchsigkeit ist für ihn kein Hindernis. "Ich bin mir bewusst, dass ich ein Problem habe aber wir alle haben Probleme. Der Unterschied ist, dass man meins sehen kann, ohne mich zu kennen. Es ist in jeder Sekunde sichtbar. Andere Menschen muss man oft erst kennenlernen, bevor man ihr Problem entdeckt. Aber wir sind alle gleich." Seine Leistungen auf dem Skateboard beeindrucken viele Menschen. Auf Instagram folgen ihm bereits über 100.000 Personen. Kein Wunder, denn er betreibt seinen Sport mit absoluter Hingabe und ist auch von sich überzeugt: "Damit die Leute dich lieben, musst du dich selbst lieben. So ist das. Wenn ich mich also selbst liebe, lieben mich auch andere Menschen." Stantchev spricht vier Sprachen und arbeitet für eine Motorrad-Vermietungs-App. Aber nur nachts, so kann er sich möglichst viel seiner wahren Passion widmen. Und die heißt: Skateboarden.

