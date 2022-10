STORY: Aktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" haben am Montag eine der meistbefahrenen Kreuzungen in der Berliner Innenstadt blockiert. Ein Mann und drei Frauen klebten sich am Potsdamer Platz auf der Straße fest. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Demonstranten forderten ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen und eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Dieser Aktionsteilnehmer sagte: "Wir sehen weder die Polizei noch die Regierung noch andere als unseren Feind. Wir versuchen, zusammen Lösungen zu finden. Wir müssen zusammen Lösungen finden. Und ein Anfang wäre, dass wir diesen Winter Energie sparen für die Menschen. Und deswegen auch ein Tempolimit, deswegen ein Klima-Ticket." Ähnliche Aktionen gab es auch an anderen zentralen Plätzen in der Hauptstadt. Nach Angaben der Polizei wurden alle Blockaden bis zum Montagnachmittag aufgehoben. Die Iniative führt bereits seit Monaten immer wieder Autobahn- und Straßenblockaden durch und wurde dafür teilweise scharf kritisiert. An Wochenende wählten Unterstützer der "Letzten Generation" eine andere Protestform. Im Potsdamer Museum Barberini bewarfen sie ein Gemälde von Monet mit Kartoffelbrei. Anschließend klebten sie sich an eine Wand. Nach Angaben des Museums blieb das wertvolle Gemälde aber unversehrt.

