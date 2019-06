In Ketten gegen den Klimawandel. Dutzende Demonstranten der Gruppe "Extinction Rebellion" haben sich an den Zaun des Kanzleramts gekettet. Die Bewegung setzt sich weltweit mit Mitteln des zivilen Ungehorsams gegen das Massenaussterben von Tieren und Pflanzen als Folge der Klimakrise ein. Von der Bundesregierung fordern die Demonstranten an diesem Dienstag, den Klimanotstand auszurufen. Die Schlüssel zu den Vorhängeschlössern, mit denen sich die Demonstranten angekettet hatten, wurden nach Angaben der Gruppe an 13 Bundesminister und an das Kanzleramt verschickt, gemeinsam mit einem Schreiben, in dem die Teilnehmer ihre Beweggründe formulierten. "Wir geben euch den Schlüssel. Ihr habt den Schlüssel in der Hand, diese Katastrophe zu lösen. Wir können das ja nicht alleine machen. Sondern es gibt dafür ja Organe, die dafür eigentlich zuständig sind. Und an die möchten wir appellieren, eben diesen Klimanotstand auszurufen und allen Menschen die volle Wahrheit über diese Klimakatastrophe zu erzählen." Den Klimanotstand zu erklären bedeutet, der ökologischen Krise und ihrer Lösung höchste Priorität einzuräumen, und alle Maßnahmen auf ihre Auswirkungen auf das Klima hin zu überprüfen. Als erste deutsche Stadt hatte Konstanz im Mai den Klimanotstand ausgerufen. Seitdem folgen zahlreiche weitere Städte. Der Protest am Kanzleramt in Berlin wurde am Nachmittag wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz beendet. Polizisten durchtrennten die Ketten. Meldungen über Zwischenfälle gab es zunächst nicht.