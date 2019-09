Da war am mancherorts fast kein Durchkommen mehr. In Frankfurt am Main haben Demonstranten am Sonntagmorgen Eingänge zum Messegelände besetzt. Dort findet in dieser Woche die Internationale Automobilausstellung statt. Mit der Aktion wollen die Demonstranten auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen. Mit dabei war am Sonntag auch Tina Velo vom Klimabündnis "Sand im Getriebe": "Wir blockieren hier heute die IAA weil sie ein symbolisches Bild dafür ist, wie die Verkehrspolitik verfehlt wurde, seit Jahrzehnten, und verschlafen wurde, die Autoindustrie ein Modell fährt, was uns nur noch mehr Klimakrise einbringt. Und wir fordern eine radikale Verkehrswende, Autos raus aus den Städten. Und mehr ÖPNV, mehr Fahrrad, mehr nachhaltige Mobilität, Nachhaltigkeit, gerechtere Mobilität für alle." Die Demonstranten erschwerten den Zugang an insgesamt zwei Eingängen. "Wir sind überzeugt, dass ziviler Ungehorsam wichtig ist. Er ist nicht legal, aber legitim. Denn wir wollen wirklich, wirklich, wirklich klar machen, dass wir in einer Notsituation sind und, dass wenn wir das nicht ändern, wenn wir nicht anfangen zu handeln, wir ganz andere Probleme haben werden." So Marie Klee, ebenfalls Sprecherin von "Sand im Getriebe". Ein Sprecher der IAA bestätigte die Störungen. Die Besucher würden zu anderen Eingängen umgeleitet. Schon am Samstag hatten Tausende Menschen vor den Toren der IAA für eine Wende zu klimafreundlichem Straßenverkehr demonstriert. An einer Fahrrad-Sternfahrt und einer Großdemonstration gegen die Internationale Automobilmesse beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 15.000 Menschen. Die Veranstalter, ein Bündnis von mehreren Umweltverbänden, schätzte die Zahl auf 25.000, davon hätten sich rund 18.000 mit dem Rad auf den Weg gemacht. Die IAA zählte am ersten Publikumstag nach VDA-Angaben rund 60.000 Besucher. Die Messe leidet unter Ausstellerschwund. Der Veranstalter VDA, in dem die Autobauer und Zulieferer in Deutschland zusammengeschlossen sind, will daher das Konzept überdenken.