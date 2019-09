Verkehrswende jetzt. Unter diesem Motto haben in der Frankfurter Innenstadt Tausende Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Ziel der Demonstrierenden, zu Fuß und auf dem Fahrrad, war das Frankfurter Messegelände. Dort findet in dieser Woche die IAA statt. Autos, gar einen SUV kaufen oder verkaufen in Zeiten der Klimanot? Grund genug, um auf die Straße zu gehen, so die Demonstranten. Unter ihnen war auch Anton Hofreiter, Co-Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion. "Meine Forderung ist, dass endlich etwas für den Klimaschutz tatsächlich getan wird und nicht darüber geredet wird. Sie reden nur und handeln nicht. Das ist unser Problem." "Wir sind heute hier, weil sich ganz dringend was ändern muss, in der Verkehrswende. Es muss weg von diesem individuellen Verkehr, mehr zum gemeinnützigen Verkehr. Wir müssen einfach weg von diesem größer schneller weiter, und mehr zu mehr Gemeinwohl." Eine klimafreundliche Verkehrswende muss her, die Nachricht der Demonstranten in Frankfurt an die Bundesregierung. Ein mehr als fünfstündiges Spitzentreffen der Regierungsparteien zur Vorbereitung eines Klimaschutzpaketes hatte am Freitag noch keinen Durchbruch gebracht. In den Verhandlungen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz am Freitagabend hatten CDU, CSU und SPD über Themen wie die CO2-Bepreisung, Anreizprogramme für den Umstieg auf klimafreundliche Technologien sowie staatliche Vorschriften gegen hohe CO2-Emissionen beraten.