Sie lassen nicht locker. In Neuseeland sind am Freitag Zehntausende Schüler für das Klima auf die Straße gegangen. Bei Demonstrationen in Auckland und Wellington forderten sie auf Kohle und Öl zu verzichten. Aus Schildern war zu lesen: "Ihr könnt uns ignorieren - aber ihr werdet es bereuen." Ähnliche Proteste sind in vielen anderen Ländern geplant. Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" will ihre erste weltweite Klimaschutz-Protestwoche an diesem Freitag mit neuen Großdemonstrationen und Kundgebungen beenden. Allein in Deutschland soll es in 65 Städten erneute Demonstrationen geben, an denen sich Zehntausende beteiligen wollten.