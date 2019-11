HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern: "Das Klimapaket ist richtig und wichtig, aber es sind noch nicht alle Punkte geklärt, insbesondere nicht die Finanzfragen, die natürlich Basis sind für ein funktionierendes Klimapaket. Ich hoffe sehr auch als Vorsitzende des Vermittlungsausschusses, dass es uns dann gelingt, schnell zu einer Einigung zu kommen." O-TON Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident Baden-Württemberg: "Der CO2-Preis ist viel zu niedrig. Ich meine, Schweden hat einen CO2-Preis von 110, die Schweiz, unser Nachbar, von 80. Selbst der Verband der Maschinenbauer fordert 110 Euro. Zehn Euro hat keine Lenkungswirkung. Wir haben aber enormen Zeitdruck." O-TON Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident Schleswig-Holstein: "Es gibt im Moment Gewinne auf Bundesseite in dem Bereich und größere Verluste auch bei den Ländern. Und über beide Punkte wollen wir sprechen und werden entsprechend auch den Vermittlungsausschuss in diesen beiden Punkten anrufen wollen." O-TON Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen: "Wir haben beispielsweise für die nicht EEG-befreite mittelständische Industrie keine Regelung, und es ist niemandem damit gedient, dass Unternehmen aus Deutschland abwandern und dann im Ausland unter schlechteren CO2 Bedingungen produzieren." O-TON Tarek Al-Wazir (Grüne), Verkehrsminister Hessen: "Wir haben eine Situation, dass die meisten Gesetze jetzt hier heute durchlaufen werden, weil vor allem die Sozialdemokratie darauf besteht, dass das Klimapaket der Bundesregierung so durchgesetzt wird, wie es beschlossen wurde. Das heißt, wir werden bei den meisten Gesetzen eine Situation haben, dass keine Blockade-Mehrheit hier im Bundesrat zustande kommt." O-TON Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Ich glaube schon ohne Fridays For Future wäre die Geschwindigkeit der politischen Diskussion in Deutschland nicht so schnell gewesen. Ich kann mich erinnern, dass ich Anfang des Jahres in Bayern den Klimaschutz in die Verfassung integrieren wollte, da waren die Grünen dagegen. Also da war das Thema auch bei den Grünen bei weitem noch nicht so angekommen. Da hat Fridays For Future freilich eine Menge bewirkt."