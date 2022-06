STORY: Klebrige Angelegenheit. Klimaaktivisten der Organisation "Last Generation“, also „Letzte Generation“ haben am Dienstag Straßen in Berlin blockiert. Sie nutzten Klebstoff, um sich am Asphalt zu befestigen. Sicherheitskräfte versuchten behutsam, sie wieder von der Straße zu lösen. Doch trotzdem wurde durch die Blockade für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Aktivisten wollen auf diesem Weg, die Menschen darauf aufmerksam machen, dass ihrer Meinung nach zu wenig für die Abkehr von fossilen Energiequellen gemacht wird. Nach Angaben von "Last Generation" auf Twitter fanden ähnliche Aktionen an rund zehn Orten in Berlin gleichzeitig statt. Bereits am Tag zuvor hatten die Klimaschützer Blockaden an der A100 in Berlin durchgeführt.

