Klebriger Honig lief am Mittwoch die Treppen des Bundeslandwirtschaftsministeriums in Berlin herunter. Einige Tage vor Beginn der Grünen Woche am Freitag in der Bundeshauptstadt hatte der Brandenburger Imker Sebastian Seusing seinen Glyphosat-belasteten Honig vor dem Ministerium entsorgt. Ein Nachbar hatte ohne Vorwarnung auf seinem Acker ein glyphosathaltiges Herbizid gespritzt. Die Bienen von Seusing brachten den Giftstoff in ihre Völker ein, auch der Honig wurde so verseucht. So gehe es nicht weiter, sagt Seusing. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner müsse handeln: "Ich erwarte von Frau Klöckner aber auch, dass sie sich wirklich einsetzt gegen eine Neuzulassung von Glyphosat, denn das wird Bayer mit Sicherheit noch mal probieren." Umweltfreundliche Produktionsverfahren, die Schonung von Ressourcen und Nachhaltigkeit sind auch Trendthemen auf der Agrarmesse Grüne Woche. Und das so stark, wie nie zuvor, sagt Messechef Gristian Göke: "Das wird von allen thematisiert. Und große Teile der Ausstellerschaft haben konkrete Präsentationen und Informationen zu diesem Thema. Sie positionieren sich, sie neben Haltung dazu ein." Unter anderem soll es um intelligente Verpackungen, neue Produkte aus Lebensmittelresten und alternative Proteinquellen gehen. Aber auch diejenigen, die einfach nur schlemmen oder Pflanzen gucken wollen, werden in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen. Erwartet werden mehr als 1800 Aussteller aus Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Die Aussteller kommen aus 72 Ländern, Partnerland in diesem Jahr ist Kroatien. Bis zum 26. Januar werden rund 400 000 Besucher in den Messehallen am Berliner Funkturm erwartet.