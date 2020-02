Klimakrise setzt Zügelpinguine unter Druck

Die rasante Erwärmung der Erde setzt auch den Pinguinen in der Antarktis zu. Wie Wissenschaftler nun festgestellt haben, sind manche Kolonien von Zügelpinguinen in den letzten 50 Jahren um fast 80 Prozent eingebrochen. Bei einer anderen Kolonie auf der Elefanteninsel ging der Bestand um 60 Prozent auf 53.000 Brutpaare zurück. O-TON STEVE FORREST, BIOLOGE: "Irgendetwas passiert hier in der Nahrungskette. Vielleicht ganz am Anfang, wo pflanzliches und tierischen Plankton entstehen. Oder mit dem Krill. Es gibt auf jeden Fall nicht mehr so einen Überfluss an Futter und deswegen schrumpfen die Kolonien immer weiter. Und die rage ist, setzt sich der Trend fort? Oder pendelt sich das ein, auf einem niedrigeren Niveau?" In der Antarktis ist es in den letzten 30 Jahren etwa 5 Grad wärmer geworden. Erst in der vergangenen Woche hatten Wissenschaftler der Forschungsstation Esperanza einen neuen Temperaturrekord gemessen. Dort war es mit 18,3 Grad Celsius so warm wie seit Beginn der Messungen nicht.