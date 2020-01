HINWEIS: Tonaussetzer auf O-Ton von Neubauer - leider nicht zu beheben Auf ihren Demonstrationen haben die Umweltaktivisten von Fridays for Future immer wieder deutlich gemacht, dass sie mit der Klimapolitik der Bundesregierung nicht einverstanden sind. Jetzt wollen sie deswegen sogar vor Gericht gehen. Klimaaktivisten und mehrere Umweltorganisationen haben Verfassungsbeschwerde gegen die Klimapolitik der Bundesregierung eingereicht. Das erklärten Vertreter von Greenpeace, Deutscher Umwelthilfe, Germanwatch und Fridays for Future am Mittwoch in Berlin. Luisa Neubauer von Fridays for Future: "Es geht eben nicht mehr nur um zukünftige Generationen. Für uns geht es um unsere Generation, um unser Leben. Und um die Tatsache, dass das Nichthandeln der Regierung gerade unseren Freiheitsraum in einer Art und Weise terrorisiert, wie wir befinden, dass es nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist." Die Kläger wollen die Bundesregierung dazu verpflichten, weitere Maßnahmen für den Klimaschutz einzuleiten. Zum Beispiel ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen und die sofortige Abschaltung von Kohlekraftwerken. Anike Peters von Greenpeace glaubt, dass die Chancen vor Gericht gut stehen. "Wir haben große Hoffnung. Oder, was uns Mut macht, dass ist das Urteil aus Holland. Denn dort hat das oberste Gericht der Regierung vorgegeben, wie die Regierung ihrem Schutzauftrag nachkommen muss. Und wir erwarten vom Verfassungsgericht in Deutschland, dass es die verschiedenen Verfassungsbeschwerden ernst nimmt und daraus einen Schutzauftrag für die Regierung formuliert." Die Klage sei eine logische Ergänzung zu dem, was im vergangenen Jahr auf den Straßen passiert sei, erklärten die Umweltschutzorganisationen. Es stehe die Frage im Raum, ob das - so wörtlich „Nichthandeln der Bundesregierung" mit dem Grundgesetz vereinbar sei.