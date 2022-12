STORY: Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben die Spitze des 15 Meter hohen Weihnachtsbaumes vor dem Brandenburger Tor in Berlin abgesägt. Nach Angaben der Gruppe waren zuvor zwei Frauen mit einer Hebebühme zum Wipfel der Nordmanntanne auf dem Pariser Platz hinaufgefaren. Mit einer Säge trennten sie dann die oberen zwei Meter vom Rest des Baums. Auf einem an der Hebebühne angebrachten Transparent war zu lesen: „Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums.“ "Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe", hieß es in der Pressemittelung der "Letzten Generation". Während ganz Deutschland die Woche damit verbringe, die besten Geschenke aus den größten Läden zu besorgen, würden sich andere fragem, woher sie ihr Wasser zum Trinken bekommen, nachdem Dürren und Fluten ihre Ernte vernichtet hätten. Der Klimakollaps in Deutschland stehe vor der Tür und die Bundesregierung mache keinerlei Anstalten die Bevölkerung zu schützen, heißt es weiter. Die Polizisten, die während der Aktion vor Ort waren, hatten die Aktion nach eigener Aussage zunächst für eine Routinemaßnahme an dem Weihnachtsbaum gehalten. Nachdem die Aktivistinnen wieder heruntergekommen seien, hätten die Beamten sie dann festgesetzt und ihre Personalien aufgenommen. Nun werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.

