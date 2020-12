Ein Ölbohrturm auf dem Münchener Marienplatz. Klimaaktivisten von Fridays for Future, Extinction Rebellion und anderen Klimaschutz-Initiativen haben am Freitag an den Abschluss des Pariser Klimaabkommens vor fünf Jahren erinnert. Die Klimaaktivisten hatten dazu einen kleinen Ölbohrturm aufgebaut: Über das Logo der Stadtwerke München, die laut Demonstranten mit einem Stromanbieter zusammen arbeiten, der in der Arktis Erdöl abbaue, gossen sie Öl. Markus Raschke von Protect the Planet: "Das Pariser Klimaabkommen, das wirft schon seine Schatten voraus. Weil man gesagt hat, man möchte 1,5 Grad erreichen oder "well below two degrees". Also, oder wenigstens ordentlich unter zwei Grad. Allerdings passt die aktuelle Klimapolitik damit überhaupt nicht zusammen. Und genauso ist so, dass die Stadtwerke München ihr Scherflein dazu beitragen müssen und ihre Erdöl-Bohrungen aufhören müssen, wenn wir wirklich das Ziel erreichen wollen und vor allem es geht dabei um die Existenz der Menschheit und das scheint den Verantwortlichen an dieser Stelle noch nicht klar zu sein." Die EU hat am Freitag ehrgeizigere Klimaschutz-Ziele bis 2030 beschlossen. Die 27 Staats- und Regierungschefs einigten sich in Brüssel darauf, dass die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduziert werden sollen. Bisher hatte sich die EU Klimaneutralität bis 2050 zum Ziel gesetzt, als Zwischenzielmarke aber nur eine Minderung des CO2-Ausstoßes von 40 Prozent bis 2030 (im Vergleich zu 1990) festgelegt. Angesichts der Erderwärmung werden weltweit aber die Anstrengungen zu einer deutlicheren Minderung der Treibhausgas-Emissionen vorangetrieben. Der Weltklimavertrag von Paris sieht vor, dass sich die Staaten ehrgeizigere Vorgaben machen, um die Erderwärmung zu begrenzen.

Mehr