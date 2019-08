Mit einer Straßenblockade wollte eine Gruppe von Klimaschützern am Samstag im rheinischen Braunkohlerevier die Nutzung des fossilen Energieträgers wortwörtlich "aussitzen". An dem Protest nahmen mehrere hundert Menschen an verschiedenen Orten teil. Polizisten trugen Demonstranten nahe dem Tagebau Garzweiler weg, die nach eigenen Angaben den Braunkohletransport behindern wollten. Mira Jäger von der Klimaschutz-Gruppierung "Kohle ersetzen!", die zu der Aktion aufgerufen hatte: "Es geht gar nicht mehr so sehr darum, nur politische Absichtserklärungen zu verfassen, denn die haben wir seit Jahren. Wir wissen seit 30 Jahren vom Klimawandel. Die Klimakrise ist akut, sie bedroht das Leben von Menschen, Ökosysteme kollabieren. Und es geht nicht darum, weitere Zusicherungen zu treffen. Sondern es geht darum, endlich zu handeln. Und da ist Deutschland in der Pflicht. Wir haben das Paris-Abkommen. Es ist nicht so, dass wir neue Dinge beschließen müssen, sondern wir müssen Dinge umsetzen. Und das heißt in Deutschland als allerersten Punkt: raus aus der Kohle und das in den nächsten, wenigen Jahren." Die Blockade stand im Zusammenhang mit einem sogenannten Klimacamp, bei dem Umweltschützer seit Mitte August nahe der Stadt Erkelenz zusammenkommen. Sie betonen, dass neben dem massiven Ausbau erneuerbarer Energien die drastische Senkung des Energieverbrauchs vonnöten sei. Und auch die Feuer im Amazonasgebiet waren für die Teilnehmer ein wichtiges aktuelles Thema: "Die ganzen Brände im Regenwald, das ist schrecklich. Dass eine Riesenmenge an CO-Speicher, an Natur, an Raum von Lebewesen, von Menschen, von Tieren, zerstört wird, das ist absolut schrecklich. Und ich hoffe, dass da jetzt eine Lösung gefunden werden kann und auch allgemein eine Lösung, wie mit dem Klimawandel umgegangen werden kann und wie mit, vielleicht Umstieg auf erneuerbare Energien umgegangen werden kann." Die Feuer haben in diesem Jahr nach brasilianischen Regierungsangaben um 83 Prozent zugenommen. Satellitenaufnahmen zeigen eine Vielzahl von Bränden auch in abgelegenen Gebieten. Die Waldbrände im Amazonasgebiet stellen eine extreme Bedrohung für das globale Klima dar.