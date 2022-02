STORY: Demonstranten der Initiative "Letzte Generation" haben am Mittwoch an mehreren Flughäfen gegen Lebensmittelverschwendung und für eine konsequentere Klimapolitik protestiert. Aktionen gab es unter anderem an den Flughäfen in Berlin und Frankfurt. Die Aktivisten fordern nach eigener Aussage ein sofortiges "Essen-Retten-Gesetz". In Frankfurt blockierten die Demonstranten eine Zufahrtsstraße zum Cargo-Bereich. Dabei hielten Sie Transparente mit der Aufschrift "Essen Retten, Leben Retten" hoch. Diese junge Frau war extra aus Oldenburg angereist: "All das, was da auf uns zukommt, ist Tausend Mal, Millionen Mal schlimmer als das, was wir jetzt haben. Eine Störung. Das ist unerfreulich. Das macht mir auch keinen Spaß, das zu machen. Überhaupt nicht. Ich finde das jedes Mal emotional anstrengend, ich bin jedesmal sehr nervös, das zu machen. Aber die Zukunft ist Tausend Mal schlimmer. Und die Lage ist so ernst, das ziviler Ungehorsam nicht nur gerechtfertigt, sondern notwendig ist." Nicht alle waren mit der Aktion einverstanden. Einige Berufspendler kamen zu spät zur Arbeit. Um ihr Wegtragen zu erschweren, hatten sich die Aktionsteilnehmer auf dem Asphalt festgeklebt. Wir groß die Störungen der Abläufe an den Flughäfen waren, war zunächst nicht bekannt. Schon in den Tagen zuvor hatte es zahlreiche Blockaden und Aktionen der Initiative "Letzte Generation" in Deutschland gegeben.

