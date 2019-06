Nein, eine Genehmigung haben sie natürlich wahrlich nicht, die zahlreichen Demonstranten, die am Freitagabend die Schienen der sogenannten Kohlebahn Garzweiler blockieren. Damit wollen sie nach eigenem Bekunden das größte Kraftwerk Deutschlands von der Kohlezufuhr abschneiden, wie Kathrin Henneberger von der Klimaschutzinitiative Ende Gelände erklärt. "Hier sehen wir Hunderte von Klimaaktivistinnen, die es hierher geschafft haben auf die Kohlebahn vor dem Kraftwerk Neurath. Und diese Blockade wird jetzt bestehen, damit keine Kohle mehr von den Braunkohle-Tagebauen zum Kraftwerk fahren kann." Die Demonstranten waren zunächst friedlich, gleiches galt für die Einsatzkräfte der Polizei. Den Hintergrund der Aktion beschrieb die Sprecherin von Ende Gelände so. "Unser Ziel ist es: sofortigen Kohleausstieg. Und weil die Politik nicht handelt, nehmen wir das jetzt selber in die Hand, denn hier geht es um unsere Zukunft." Aus diesem Grund seien am Freitag rund 4.000 Klimaaktivisten ihrer Initiative aufgebrochen, die zu weiteren Blockadeorten im Rheinischen Braunkohlerevier unterwegs seien. Die Fridays for Future-Bewegung hielt am Freitag ihrerseits einen zentralen Streik in Aachen ab. Die Ende-Gelände-Sprecherin kündigte eine zweite große Blockadewelle an. Am Wochenende würden weitere Proteste und Aktionen folgen.