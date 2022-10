STORY: Ausgestorben wie die Dinosaurier - dieses Schicksal fürchten Klimaschützer auch für die Menschheit, wenn die Ziele im Kampf gegen die Erderhitzung scheitern. Aus Protest gegen die Klimapolitik der Regierung haben sich Aktivistinnen der Gruppierung "Letzte Generation" am Sonntag im Berliner Naturkundemuseum an die Haltestangen eines Dinosaurier-Skeletts geklebt. "So wie den Dinosauriern damals, drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können", teilte die Klimaschutz-Initiative mit. "Wenn wir uns nicht mit dem Aussterben bedroht sehen wollen, müssen wir jetzt handeln." Die herbeigerufene Polizei löste die beiden Frauen von den Stangen und nahm sie in Gewahrsam. Das Naturkunde-Museum stellte Strafanzeige wegen Hausfriedensbruches und Sachbeschädigung.

Mehr