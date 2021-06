Weil sie gegen den Weiterbau der A100 in Berlin-Neukölln sind, haben mehrere Demonstrierende am Samstag die Baustelle lahmgelegt. Die Debatte um das Megaprojekt im Osten des Zentrums ist auch längst im Wahlkampf angekommen. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sprach zwischenzeitlich vom „Rückbau" des 16. Bauabschnittes, der derzeit von Neukölln bis zum Treptower Park gebaut wird. Dieses Vorhaben würde auch Lara Eckstein, die Sprecherin der Initiative "Sand im Getriebe", unterstützen: "Wir sind schon mitten in der Klimakrise, da noch eine neue Autobahn zu bauen, ist völlig absurd. Den Platz könnten wir sinnvoll nutzen, bezahlbaren Wohnraum bauen, Radschnellweg oder auch ein Freibad. Hier in bester Lage in Berlin noch Häuser zu zerstören und hier so viel Platz zu verschwenden, damit es noch mehr Autos gibt, das ist völliger Irrsinn. WIr wollen Platz für Menschen in dieser Stadt." Dass die Autobahn nicht weitergebaut wird, hat Eckstein zumindest für den Samstag bewirkt. Baustellenbetreiber Florian Zettel: "Also sowohl das zeitliche als auch das finanzielle ist auf jeden Fall kompensierbar, das ist kein Problem für uns, wenn es jetzt dabei bleibt. Der Tag ist noch jung, wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, aber aktuell gibt es keine Probleme für uns." Und es gibt ja auch noch einen Bauabschnitt, den 17. Richtung Nordosten. Den wollen Linke und Grüne zu den Akten legen. Auch die SPD hängt nicht mehr so an ihm fest wie einst. Die in der Frage gespaltenen Sozialdemokraten wollen die Berlinerinnen und Berliner befragen, ob ein weiteres Stück Autobahn kommen soll. CDU, FDP und AfD hingegen stehen weiter klar zum Ausbau.

