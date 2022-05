STORY: Zugegeben - eine neue Erfindung ist es nicht gerade, Rohstoffe und Waren allein mit der Kraft des Windes über die Weltmeere zu transportieren. Ein Segelboot, das in einem Handelshafen festgemacht hat, ist heute dennoch ein ungewöhnlicher Anblick. Aber dieses Schiff ist kein gewöhnliches Freizeitsegelboot. Der Zweimastschoner "Grain de Sail" ist ein modernes Frachtsegelschiff. Im Hafen von Elizabeth, New Jersey, kam es jüngst mit 8000 Flaschen Bio-Wein aus Frankreich an. "Die Mission von Grain de Sail ist es, die Schifffahrt in gewisser Weise neu zu erfinden, indem wir mit dem Frachtsegelschiff die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren." "Wir wollen gastronomische Produkte verkaufen, deren Rohstoffe von weit her kommen. Also zum Beispiel Kakao und Kaffee, die man in Frankreich nicht produzieren kann und die man aus Süd- oder Mittelamerika importieren muss. Und den Export von biologischen, biodynamischen und natürlichen französischen Weinen nach New York City. Dann verladen wir in Zusammenarbeit mit einer Stiftung medizinische Hilfsgüter, die wir wiederum in die Dominikanische Republik liefern." Eine Atlantiküberquerung dauerte etwa 24 Tage. Das Schiff macht zwei davon pro Jahr und kann etwa 50 Tonnen in seinem Rumpf transportieren. Das Unternehmen hat mit dem Bau eines zweiten Schiffes begonnen, das doppelt so groß sein wird wie das jetzige und vier Transatlantikfahrten pro Jahr schaffen soll. Die weltweite Schifffahrt soll für etwa 2,5 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sein.

Mehr