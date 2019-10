In der britischen Hauptstadt haben Aktivisten der Klimaschutzgruppe "Extinction Rebellion" den Flughafen London City besetzt. Einige Aktivisten kletterten aufs Dach des Terminals, andere klebten sich am Gebäude fest. Mit ihren Aktionen wollen sie die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise wenden. O-TON LIAM, DEMONSTRANT "Die Klimakrise bedeutet, dass wir keine Landwirtschaft mehr betreiben können. Das kommt einem sozialen Zusammenbruch gleich. Denn die Menschen werden sich umbringen für eine Büchse Bohnen. Es kann zu Bürgerkrieg, Hungersnöten und Elend, in einem Ausmaß, das es noch nicht gegeben hat. Viele Menschen sind sich dieser Wahrheit nicht bewusst. Angesichts der Klimakrise und dem Zusammenbruch der Gesellschaft sind diese Blockaden notwendig." O-TON ANNIE, DEMONSTRANTIN: "Ich mache das für meine Kinder, meine Enkel und auch für ihre Kinder. Ich über 60. Eines Tages werde ich sterben, hoffentlich eines natürlichen Todes, vielleicht an Krebs. Aber ich werde nicht verhungern, ich werde nicht verdursten. Und ich glaube, dass die zukünftigen Generationen damit zu tun haben werden." Viele Demonstranten stören sich daran, dass der innenstädtische Flughafen ausgebaut werden soll, um noch mehr Passagiere abfertigen zu können. O-TON VISHAL, DEMONSTRANT: "Flughäfen wie dieser werden erweitert und die Umweltverschmutzung, die sie verursachen, tötet Menschen und wird das auch in Zukunft tun. Als Arzt muss ich zumindest versuchen, das zu stoppen und diesen Schaden zu vermeiden." Auch auf dem Rollfeld kam es zu Protesten. Dort stieg ein Mann auf ein Flugzeug. In einer anderen Maschine weigerte ein Passagier während der Startvorbereitungen Platz zu nehmen, sodass die Maschine zum Terminal zurückkehren musste. Auch Zufahrtsstraßen und der Flughafenbahnhof wurden zeitweise blockiert. O-TON PHIL, DEMONSTRANT: "Mit einer Wirtschaft, die immer weiter wächst, verbrauchen wir immer mehr Ressourcen. Jedes Grundschulkind weiß, dass das unmöglich so weiter gehen kann." Der Flughafenbetreiber hatte vor den Aktionen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, deshalb kam es nicht zu Flugausfällen. Einige Flüge konnten aber nur verspätet starten. Die Polizei nahm viele der Teilnehmer fest.