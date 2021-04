Das deutsche Klimaschutzgesetz verstößt in Teilen gegen die Verfassung und muss nachgebessert werden. So ein Urteil der Verfassungsrichter am Donnerstag. In der Begründung des Urteils heißt es, sinngemäß, dass die teils noch sehr jungen Kläger durch die Bestimmungen im Gesetz in ihren Freiheitsrechten verletzt werden. Es hatten vor allem junge Menschen geklagt, davon viele, die zu Fridays-for-Future gehören oder sich bei Greenpeace oder anderen Naturschutzorganisationen engagieren. Aber auch Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jänicke gehört zu den Klägern:"Ich bin erstaunt, dass dieses Gericht so entschieden hat. Ich glaube, es zwingt jetzt Ministerattrappen wie Scheuer, Klöckner und Konsorten tatsächlich mal nicht dauernd zu sagen, der Verbraucher soll jetzt mal was machen und die Industrie sich selber freiwillig regeln (…).“Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass bis 2030 der CO2-Ausstoß um mindestens 55 Prozent reduziert werden muss, im Vergleich zu den Emissionen im Jahr 1990. Laut der Verfassungsrichter fehlen in dem Gesetz aber genaue Vorgaben dazu, wie der Treibausgas-Ausstoß zwischen 2031 und2050 reduziert werden solle. Aus dem Urteil geht hervor, dass die Regierung nun bis Ende 2022 nachbessern muss. Wirtschaftsminister Peter Altmaier nannte das Urteil historisch und räumte ein "Wir haben in den letzten Jahren vieles angestoßen im Bereich des Klimaschutzes. Manches kam spät, einiges vielleicht auch zu spät."Auch Finanzminister undVizekanzler Olaf Scholz versprach, schnell einen Gesetzesentwurf auf den Weg zubringen: "(…) damit das Klimaschutzgesetz so verändert wird, dass es den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht und den Anforderungen, die wir für eine gute Zukunft haben." Für Carla Reemtsa von Fridays for Future ist allerdings klar, dass der Protest für mehr Klimaschutz nun nicht abebben darf. "Ich bin mir sehr sicher, dass ohne die Proteste, die die gesamtgesellschaftliche Stimmung in Hinblick auf die Frage: Wie wichtig nehmen wir uns Klimaschutz? Wie wichtig ist uns der Erhalt unserer Lebensgrundlagen? massiv Einfluss genommen hat auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Alleine die Aufmerksamkeit, die Klima und Klima-Proteste in den vergangenen Jahren bekommen haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor gewesen, auch auf diese Rechtsprechung."

