Herr Klingbeil, wen braucht man an der Parteispitze, damit es für die SPD künftig besser läuft? "Wir brauchen jetzt Leute an der Spitze der Partei, die begeistern können, die die Partei mitnehmen können, die auch klar führen können. Und es geht darum zu zeigen, welche neuen Ideen die SPD für die Zukunft hat. Wir reden von Digitalisierung, von Klimaschutz. Wir reden von der Frage, wie wir das Land auch zusammenhalten können, wie wir Zusammenhalt in diesem Land stärken können. Da sind große Aufgaben für die SPD und ich wünsche mir, dass spannende Charaktere sich jetzt bewerben, auf die Bühne gehen." Sind Sie bereit, für den Parteivorsitz zu kandidieren? "Also alle die sich entscheiden, ob sie für den Parteivorsitz kandidieren, werden es bis zum 1. September tun, werden sich dann noch bewerben. Ich habe immer gesagt, ich mache mir auch meine Gedanken. Aber es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt das zu entscheiden." Wäre es besser, wenn die SPD die Koalition verließe? "Und jetzt gibt es zwei Dinge, die für mich, für uns sehr wichtig sind. Das ist zum einen das Klimaschutzgesetz. Das wollen wir jetzt durchbringen dieses Jahr noch. Das ist auch im Koalitionsvertrag festgehalten. Und das ist die Grundrente. Und beide Themen werden auch entscheiden darüber, ob diese Regierung als lebendig wahrgenommen wird, ob sie liefert, ob sie die versprochenen politischen Projekte umsetzt. Und das ist ganz wichtig, auch für die SPD Mitglieder, die sehen wollen, dass diese Regierung wirklich arbeitet." Gibt es wichtigere Ziele, als den ausgeglichenen Haushalt? "Für mich ist wichtig, dass in den Klimaschutz investiert wird. Aber so wie ich Olaf Scholz verstanden habe, sagt er das Ganze ist möglich auch mit Investitionen bei der Beibehaltung der schwarzen Null. Aber diese Frage wird sich dann konkret zum Klimaschutzgesetz auch stellen." Will die SPD einen Einsatz der Bundesmarine in der Straße von Hormus unterstützen? "Wir haben deutlich gemacht, dass wir dem Bestreben der Amerikaner, dass wir dem nicht nachgeben werden, dass wir keine isolierten Einsätze am Golf wollen, dass wir eine Debatte in der Europäischen Union darüber wollen, wie wir gemeinsam vorgehen können, dass es uns vor allem aber darum geht, dass das Säbelrasseln aufhört, dass es diplomatische Initiativen gibt, dass mit dem Iran geredet wird, dass dort alle an einen Tisch kommen. Da ist das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft für Gespräche. Und deswegen appellieren wir an alle Akteure: hört auf mit der Eskalation. Wir müssen deeskalieren, alle an einem Tisch reden und dann wollen wir eine europäische Lösung."