Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen sind in Mecklenburg-Vorpommern heiß begehrt. Die Helios-Kliniken in Schwerin beschäftigen 1200 Menschen in der Krankenpflege, aber jedes Jahr wird es schwieriger Kollegen zu ersetzen, die in Rente oder Elternzeit gehen. Grund dafür ist nicht allein der demografische Wandel. Ab 2020 wird für die Krankenpflegeausbildung in Deutschland ein Hochschulabschluss gefordert, das dürfte den Fachkräftemangel in den Krankenhäusern weiter erhöhen. Ein Problem, auf das Klinikgeschäftsführer Thomas Clausing reagieren muss. "Es ist aber so dass wir den Versorgungsauftrag nicht mehr mit den Arbeitskräften, die uns zur Verfügung stehen auf dem Arbeitsmarkt bewältigen können, da der pflegerische Arbeitsmarkt tatsächlich leer ist." Robert Green muss als Pflegedienstleiter trotzdem dafür sorgen, dass auf allen Stationen genügend Personal ist. Die Ausbildung in Deutschland zu verstärken ist ein Teil des Plans - ein weiterer führt nach Mexiko. In Guadalajara, so hoffen Green und Clausing, könnte es vielleicht passende Arbeitskräfte für ihre Klinik geben. Denn in Mexiko wird Krankenpflege schon jetzt an Universitäten gelehrt. Und anders als in Deutschland gibt es dort keinen Mangel an Pflegekräften. Das ist eine Bedingung, die die Bundesagentur für Arbeit stellt. Green sieht zudem noch einen Vorteil. "Wir glauben, dass mexikanische Pflegekräfte eine gewisse Verbindung zu Europa haben und versprechen uns dass die mexikanischen Pflegekräfte die sich für Deutschland entscheiden lange da bleiben werden und gut mit unseren Pflegekräften zusammenarbeiten werden." In der Universität für Gesundheitswissenschaften in Guadalajara werben Clausing und Green für die Arbeitsbedingungen in Deutschland. Rund 30 Leute werden gesucht. Ihnen winkt ein unbefristeter Arbeitsvertrag in Deutschland. Zudem gibt es ein Sprachtraining auf Klinikkosten sowie finanzielle Unterstützung. Kevin Anibal Rivera Santos hat sich zu einer Bewerbungsrunde gemeldet. Er setzt große Hoffungen auf eine Zukunft in Deutschland. "Ich möchte mehr lernen und mich später spezialisieren auf einen Bereich, der mir gefällt, in diesem Fall Notfallmedizin und all das. Und, na ja, ich erhoffe mir eine Veränderung für mein Leben." Der Nachwuchs aus Mexiko könnte laut Green helfen, einen Teufelskreis in Deutschland zu durchbrechen. "Menschen verlassen unseren Beruf, oder entscheiden sich gar nicht dafür, weil sie zum Teil nicht die Rahmenbedingungen haben, die ideale oder zumindest eine gute Versorgung unserer Patienten darzustellen. Also ich glaube wir sollten beides tun. Wir sollten das Thema Bezahlung nicht aus dem Auge lassen. Rahmen und Arbeitsbedingungen sind das viel entscheidender. Und da spielt die Anzahl der Pflegekräftekräfte in gewisser Weise auch eine Rolle." Die Verstärkung aus Mexiko für die Helios-Klinik kommt voraussichtlich im Herbst. Dann sollen dreißig mexikanische Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger ein Arbeitsvisum bekommen und in Schwerin ein neues Leben beginnen.