STORY: Jürgen Klinsmann wird neuer Cheftrainer der südkoreanischen Herren-Fussball-Nationalmannschaft. Dies teilte der Fußballverband des Landes am Montag mit. Klinsmann habe einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2026 unterschrieben. Der ehemalige deutsche Nationaltrainer löst damit Paulo Bento ab, der nach einer Niederlage Südkoreas gegen Brasilien im WM-Achtelfinale im Dezember zurückgetreten war. Die koreanische Nationalmannschaft habe sich über einen langen Zeitraum hinweg verbessert und Erfolge erzielt, so Klinsmann in einer Erklärung. Er fühle sich geehrt, in die Fußstapfen großer Trainer zu treten. Der südkoreanische Fußballverband teilte mit, dass Klinsmanns Trainerteam noch nicht feststehe. Für die Dauer seiner Amtszeit werde er in Südkorea leben. Sein erstes Spiel als Nationaltrainer von Südkorea wird ein Freundschaftsspiel gegen Kolumbien am 24. März sein.

Mehr