Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird bis zum Saisonende Trainer bei Hertha BSC. Dies teilte der Verein via Twitter mit. Der 55-Jährige soll die Mannschaft vor dem Abstieg retten. Klinsmann, der in den USA lebt, war vor wenigen wochen in den Aufsichtsrat von Hertha BSC berufen worden. Nach intensiven Gesprächen und einer Aufarbeitung der aktuellen Situation mit dem bisherigen Cheftrainer Ante Covic habe man sich einvernehmlich getrennt. Geschäftsführer Michael Preetz wird mit den Worten zitiert, die Entscheidung sei ungeheuer schwergefallen. Ante sei seit mehr als 20 Jahren Teil von Hertha BSC. Angesichts der letzten Resultate hätte aber Handlungsbedarf bestanden.